Marruecos goleó a Níger y se convirtió en el primer clasificado africano al Mundial 2026

Marruecos sacó los primeros boletos de Africa para la Copa del Mundo de 2026 gracias a una goleada 5-0 contra Níger que le permitió adjudicarse el primer puesto del Grupo E en sus Clasificatorias.

Los dirigidos por Walid Regragui tuvieron superioridad numérica tras la expulsión de Abdoul-Latif Goumey al minuto 26 de juego.

Ismael Saibari abrió la cuenta poco después, a los 29', y completó un doblete en la recta final del primer tiempo (38').

El elenco liderado por nombres como Brahim Díaz y Achraf Hakimi reflejó en el marcador su amplio dominio con tres conquistas en el complemento, anotados por Ayoub El Kaabi (51'), Hamza Igamane (69') y Azzedine Anahi (84').

Marruecos selló la clasificación a dos fechas del final, con 18 puntos gracias a seis victorias en igual cantidad de fechas. El escolta Tanzania pudo aplazar el festejo marroquí, pero quedó a irremontables ocho unidades con un empate 1-1 en su visita a Congo.

De esta manera, Marruecos jugará su séptimo Mundial, además del tercero consecutivo: Dijo presente en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Respecto a Tanzania, está cerca de consolidar su paso a los play-offs con el segundo puesto del grupo: Tiene 10 puntos, cuatro más que Zambia y Níger.