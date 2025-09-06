Marruecos goleó a Níger y se convirtió en el primer clasificado africano al Mundial 2026
Los "Leones del Atlas" aseguraron los boletos sosteniendo su cosecha perfecta.
Los "Leones del Atlas" aseguraron los boletos sosteniendo su cosecha perfecta.
Marruecos sacó los primeros boletos de Africa para la Copa del Mundo de 2026 gracias a una goleada 5-0 contra Níger que le permitió adjudicarse el primer puesto del Grupo E en sus Clasificatorias.
Los dirigidos por Walid Regragui tuvieron superioridad numérica tras la expulsión de Abdoul-Latif Goumey al minuto 26 de juego.
Ismael Saibari abrió la cuenta poco después, a los 29', y completó un doblete en la recta final del primer tiempo (38').
El elenco liderado por nombres como Brahim Díaz y Achraf Hakimi reflejó en el marcador su amplio dominio con tres conquistas en el complemento, anotados por Ayoub El Kaabi (51'), Hamza Igamane (69') y Azzedine Anahi (84').
Marruecos selló la clasificación a dos fechas del final, con 18 puntos gracias a seis victorias en igual cantidad de fechas. El escolta Tanzania pudo aplazar el festejo marroquí, pero quedó a irremontables ocho unidades con un empate 1-1 en su visita a Congo.
De esta manera, Marruecos jugará su séptimo Mundial, además del tercero consecutivo: Dijo presente en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.
Respecto a Tanzania, está cerca de consolidar su paso a los play-offs con el segundo puesto del grupo: Tiene 10 puntos, cuatro más que Zambia y Níger.
🦁 The Atlas Lions are going to the #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/03lOoypj3O— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025