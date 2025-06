Medios brasileños aseguraron que al Brasil de Ancelotti le faltó "creatividad"

Las portadas de los principales periódicos brasileños apuntaron a la falta de creatividad en el debut de Carlo Ancelotti como técnico de la selección durante el partido del jueves contra Ecuador, que se saldó con un empate 0-0.

El diario Folha de São Paulo valoró que Brasil mostró "seguridad" en la defensa, pero "poca creatividad" en el ataque y tachó de "truncado" el duelo válidos por las Clasificatorias al Mundial de 2026, que mantiene a la selección en cuarto lugar de la clasificación.

Según el periódico, este jueves Ancelotti por fin tuvo que "encarar la realidad" de la Canarinha, después de la "pompa" con que fue recibido la semana pasada y las numerosas visitas turísticas que realizó en Río de Janeiro como parte de la bienvenida.

El seleccionador optó, de acuerdo con este análisis, por un equipo "más compacto" que el usado por su antecesor, Dorival Júnior, lo que forzó a Ecuador a recurrir a los pases largos, pero aun así la Canarinha tuvo "dificultades" para llegar a campo contrario debido a la presión del rival.

En la misma línea, el diario O Globo apuntó a un "vaso medio lleno y medio vacío" en el debut de Ancelotti, marcado por una "defensa organizada" y, al mismo tiempo, una "ausencia de creación".

Si bien la defensa salió mejor parada que en partidos anteriores, O Globo dijo que el esquema 4-3-3 elegido no permitía una transición ofensiva, por lo que nadie llevaba el balón hasta el ataque.

"El 0-0 no llega a ser un resultado negativo, pero la actuación no se correspondió ni de cerca con la expectativa generada con la llegada del italiano", resumió el periódico, que recetó "paciencia" porque "no hay magia para salvar a la selección".

Por último, el diario Estadão coincidió en que el equipo montado por Ancelotti recordó al de su antecesor y que el técnico tendrá "mucho trabajo" para "reerguir" a la Canarinha.

El periódico señaló que lo "esperado" es que, con más entrenamientos y más tiempo juntos, los jugadores "entreguen más" y que el italiano pueda "dar su cara" al equipo.