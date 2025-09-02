Mete miedo: Ancelotti usó cuatro delanteros en el primer entrenamiento de Brasil con grupo completo

El seleccionador, Carlos Ancelotti, alineó este martes un Brasil totalmente ofensivo, con cuatro delanteros en la posible formación titular, en el primer entrenamiento con el grupo completo para preparar los partidos contra Chile y Bolivia por las Clasificatorias.

De acuerdo con las pistas dadas por el técnico italiano en el entrenamiento de la "Canarinha", Brasil puede enfrentar a Chile el próximo jueves en el Maracaná con cuatro jugadores en la línea de ataque: Raphinha (Barcelona) y Gabriel Martinelli (Arsenal) en las puntas y Estêvão (Chelsea) y João Pedro (Chelsea) más centrados.

Se trata de la misma estrategia ofensiva que Ancelotti usó en el partido de junio en que Brasil venció a Paraguay y garantizó su clasificación al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En esa ocasión los cuatro responsables por el ataque fueron Vinícius Junior (Real Madrid) y Raphinha en las puntas, y Matheus Cunha y Gabriel Martinelli en el centro.

En la práctica que dirigió este martes en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento de la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis, Ancelotti también dio pistas de que usará a Casemiro (Manchester United) como único volante y a Bruno Guimaraes (Newcastle) como el responsable por crear las jugadas de ataque.

La posible alineación la completarán Alisson (Liverpool) en la portería y Wesley (Roma), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Douglas Santos (Zénit de San Petersburgo) en la defensa.

Gabriel Magalhães, que no fue convocado en los partidos con Ecuador y Paraguay por lesión, asumiría la posición de Alex, mientras que Wesley y Douglas Santos surgen como novedades y como titulares en puestos también disputados por Vitinho y Carlos Henrique.

Ancelotti ya había anticipado que, como Brasil tiene el lugar ya garantizado en el Mundial, aprovechará los dos últimos partidos por las eliminatorias para probar nuevos jugadores antes de montar el equipo definitivo para la competición del próximo año.

Por ese motivo el seleccionador se abstuvo de convocar a jugadores habituales en la Canarinha como Vinícius Júnior, Rodrygo y Neymar.

Brasil aún realizará el miércoles un último entrenamiento antes del partido con Chile y volverá a la Granja Comary, en donde continuará su preparación para la visita a Bolivia el 9 de septiembre en su último compromiso.

El entrenamiento de este martes fue el primero en que Ancelotti tuvo a disposición a los 24 futbolistas que convocó para ambos partidos. El último en presentarse en la concentración fue Raphinha, que llegó en la madrugada de este martes.

En el entrenamiento del lunes tan sólo estaban 19 de los convocados, de los que tres (Lucas Paquetá, Jean Lucas y Samuel Lino) ni tocaron la cancha debido a que actuaron por sus respectivos clubes el domingo y el técnico prefirió darles descanso.

Brasil ocupa la tercera posición en la clasificación, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que está en segundo lugar por su ventaja de goles, y a diez unidades del líder Argentina (35), que ya no puede ser alcanzado