Nicolás Córdova: Tenemos que apuntar fijo al Mundial de 2030

Posterior a la dura derrota de La Roja en su visita a Brasil en el Estadio Maracaná, el técnico interino Nicolás Córdova analizó las claves que mantienen al combinado chileno último en la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas, destacando la importancia de apostar por la juventud.

"Enfrentábamos a un a un rival que es de potencia mundial. Por lo tanto, a nivel individual están por sobre nosotros y tenemos que trabajar mucho para equiparar. Mientras esté aquí, voy a tratar de que estos jóvenes que debutaron puedan cumplir en los partidos", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el jefe de selecciones juveniles agregó: "Para armar este proyecto tenemos que apuntar fijo al (Mundial de) 2030. (...) Este problema viene de años y no es algo que se va a solucionar en un partido contra Brasil estando eliminados. No podemos quedarnos en que salgan jugadores de manera espontánea".

"Hay que construir los jugadores con mentalidad para competir y físico de adulto, no de niño. Esté yo o no, en el lugar que me toque, vamos a seguir con el mismo plan de trabajo porque creo que es lo que tenemos que hacer", recalcó.

En esa línea, el técnico usó de ejemplo a Iván Román: "Es sumamente competitivo y lo demostró hoy. Eso tenemos que generar; futbolistas de alto rendimiento. Una de las cosas importantes es una mentalidad como la que tiene él. En ningún momento dudamos en ponerlo".

Respecto al partido, Córdova resaltó que "el plan de partido se cumplió, que era cerrar los espacios y ser compactos", pues "si dejas espacios te liquidan".

El DT valoró la actitud del equipo: "Queda la tranquilidad de que los muchachos no dejaron de correr ni perdieron la compostura, que es fácil cuando te meten tres goles. Para competir en este nivel no te puedes equivocar".

Finalmente, Córdova valoró la oportunidad que algunos jugadores sub 20 compartan con el equipo adulto: "Estuvimos trabajando a la par ambas selecciones. Están viviendo esta experiencia que no es menor, así hacemos una buena planificación para estar en ambos frentes de buena manera".