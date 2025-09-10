"No podemos fallar": Maripán pidió que nuevo DT de La Roja "conozca el medio"

Ante la incertidumbre sobre el futuro la selección chilena, Guillermo Maripán, uno de los jugadores más experimentados del plantel, pidió este martes que el nuevo entrenador que llegue a La Roja "conozca el medio y los jugadores jóvenes", dado que "no se puede fallar" en las próximas clasificatorias al Mundial 2030.

Aunque reconoció que la decisión final es de la Federación, el defensa pidió que quien lidere el nuevo proceso, además de conocer el fútbol chileno y la nueva camada de jugadores que se están uniendo, "sepa cómo trabajar y que sepa que en la siguiente eliminatoria no podemos fallar".

Consultado sobre las posibilidades de clasificar al próximo Mundial con el actual plantel, Maripán reconoció que es "apresurado decirlo". No obstante, mostró una postura optimista y de confianza en el futuro.

"Siempre tengo la esperanza y la confianza en que las eliminatorias que siguen lo podemos hacer bien", puntualizó el formado en la UC, que enfatizó en la presencia de "jugadores que tienen talento, que tienen calidad, que son jóvenes y que están recién comenzando en la selección y en sus clubes".

"Creo que lo pueden hacer muy bien si tienen el compromiso de tomar esta responsabilidad que es la selección, para poder llevar y ayudarnos entre todos a estar en el Mundial", cerró Maripán.