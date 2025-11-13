Noruega arrolló a Estonia, puso un pie en el Mundial y complicó la opción de Italia

Con una actuación demoledora en el segundo tiempo, la selección de Noruega goleó por 4-1 a Estonia y quedó a un paso de asegurar su clasificación directa al Mundial 2026. Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, todos convertidos en una ráfaga de solo 12 minutos, sentenciaron la victoria y consolidaron al equipo como líder exclusivo del Grupo I.

El equipo dirigido por Stale Solbakken puede sellar su clasificación este mismo jueves si Italia no logra vencer a Moldavia. En caso de que la "Azzurra" gane, todo se definirá en la última jornada, en un duelo directo que se jugará en Italia. Sin embargo, la ventaja de Noruega es considerable: Suma siete triunfos en siete partidos y ostenta una diferencia de gol de +29, muy superior al +10 de los italianos.

Pese a que la resistencia de Estonia se mantuvo durante la primera mitad, Noruega fue un vendaval tras el descanso. Sorloth abrió el marcador de cabeza al minuto 50 y repitió dos minutos después (52'). La fiesta la continuó Haaland, quien anotó el tercero al 56' y su doblete personal al 62'. El descuento para la visita lo marcó Robi Saarma sobre el final.

Capítulo aparte merece Erling Haaland, quien sigue rompiendo registros. El delantero de Manchester City alcanzó los 30 goles entre su club y la selección en lo que va de la temporada, y llegó a la impresionante cifra de 53 tantos en solo 47 partidos disputados con la camiseta de Noruega.