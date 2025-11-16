Noruega concretó su retorno al Mundial ante una Italia que jugará el repechaje

La selección italiana no obró el milagro ante Noruega y, con una derrota por 1-4 ante el elenco escandinavo quedó condenada a su tercera repesca mundialista consecutiva, en un partido triste de los 'azzurri' que contrastó con la inmensa alegría noruega, de vuelta en un Mundial tras 28 años.

La pesadilla en Italia se repite. Después de quedarse fuera en Rusia 2018 y en Qatar 2022, repetirá repesca luego de haber quedado fuera ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente.

En tanto, la última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final. Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.

Francesco Esposito (20') encendió la ilusión italiana, que necesitaba golear, pero Antonio Nusa (63'), un doblete de Haaland (78' y 80') y Jorgen Larsen (90+3') sentenciaron el partido a favor de los visitantes.