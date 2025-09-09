Paraguay ganó por primera vez en Lima y hundió a Perú en el cierre de las Clasificatorias

La selección de Paraguay selló este martes su primera victoria como visitante en Lima tras vencer por 1-0 al ya eliminado Perú en un partido de la última fecha de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Una anotación de gran factura técnica, conquistada a los 78 minutos de juego por Matías Galarza, fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro le sacaran lustre a la clasificación que ya aseguraron el jueves pasado.

Aunque los locales salieron al terreno de juego con el objetivo de evitar el último lugar de la clasificación, que fue finalmente ocupado por Chile, mostraron pocas luces en los últimos metros, como a lo largo de todo el proceso de las Clasificatorias, ante un Paraguay que fue lo suficientemente sólido como para asegurar el resultado.

Cuando se jugaban 78 minutos de juego, apareció Galarza para controlar un centro elevado con el pecho y rematar con gran calidad a media altura para enmudecer a los aficionados peruanos en el Nacional de Lima.

Con el resultado, Perú terminó en el penúltimo lugar, con 12 unidades, mientras que Paraguay cerró el proceso en el sexto puesto, con 28 puntos, igualado con Colombia, Uruguay y Brasil, pero con peor diferencia de gol.