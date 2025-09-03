Paraguay sale a sellar su clasificación al Mundial ante Ecuador

La selección de Paraguay espera sellar su boleto al Mundial de 2026, después de ausentarse de las tres pasadas ediciones, cuando reciba este jueves a la ya clasificada Ecuador con un plantel integrado por rostros nuevos ante la ausencia de tres de las estrellas locales como el delantero Julio Enciso, el defensa Fabián Balbuena y el mediocampista Mathías Villasanti.

En la penúltima jornada de las Clasificatorias Sudamericanas, la Albirroja, con 24 puntos, conseguirá su pase al Mundial con una victoria o un empate. Pero, incluso, si llegara a perder y le pasa lo mismo a Venezuela en su visita a Argentina, Paraguay también se asegurará un puesto en la cita mundialista después de quince años.

El seleccionado ecuatoriano llegará al estadio asunceno Defensores del Chaco con 25 enteros y con su cupo ya asegurado, pero con la intención de sumar para mantener el segundo lugar en la clasificación.

El técnico argentino de la Albirroja, Gustavo Alfaro, que recuperó la garra guaraní desde que asumió el cargo en agosto de 2024, quiere celebrar en casa su segunda clasificación a un mundial de fútbol, casualmente ante la selección con la que se estrenó en un certamen de este tipo, Ecuador, a la que llevó a Qatar en 2022.

De clasificar, Paraguay volvería a la élite del fútbol internacional tras los fallidos ciclos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El duelo se jugará desde las 19:30 horas y tú lo podrás seguir en Cooperativa.cl

Probables alineaciones

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso y Juan Cáceres; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez y Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite y Nilson Angulo; John Yeboah y Enner Valencia.