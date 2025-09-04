Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Pobre desempeño: Chile anotó solo un gol como visita en las Clasificatorias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional cerró un bajo desempeño con la caída en Brasil.

Pobre desempeño: Chile anotó solo un gol como visita en las Clasificatorias
La selección chilena cerró un pobre desempeño como visita en las Clasificatorias al Mundial 2026 y solo anotó un gol en sus presentaciones fuera de casa.

El equipo que dirige Nicolás Córdova cayó 3-0 ante Brasil, en el Estadio Maracaná, y dio por concluida su actuación como forastero en el torneo en que es colista.

Con Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca como técnicos el registro no fue mejor, pues la única anotación fuera de casa la logró Arturo Vidal en la primera fecha, cuando la Roja cayó a manos de Uruguay.

En aquella ocasión la derrota fue por 3-1 en el Estadio Centenario, el pasado 8 de septiembre del 2023.

Con esa anotación, Chile supera a Perú en el apartado de goles visitantes, que cerró las Clasificatorias sin anotaciones fuera de casa.

La Roja es colista en Clasificatorias, a falta de una fecha, con solo 10 puntos. En total, ha marcado nueve goles y recibido 27, por lo que tiene diferencia de gol de -18.

