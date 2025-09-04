Pobre desempeño: Chile anotó solo un gol como visita en las Clasificatorias
El equipo nacional cerró un bajo desempeño con la caída en Brasil.
La selección chilena cerró un pobre desempeño como visita en las Clasificatorias al Mundial 2026 y solo anotó un gol en sus presentaciones fuera de casa.
El equipo que dirige Nicolás Córdova cayó 3-0 ante Brasil, en el Estadio Maracaná, y dio por concluida su actuación como forastero en el torneo en que es colista.
Con Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca como técnicos el registro no fue mejor, pues la única anotación fuera de casa la logró Arturo Vidal en la primera fecha, cuando la Roja cayó a manos de Uruguay.
En aquella ocasión la derrota fue por 3-1 en el Estadio Centenario, el pasado 8 de septiembre del 2023.
Con esa anotación, Chile supera a Perú en el apartado de goles visitantes, que cerró las Clasificatorias sin anotaciones fuera de casa.
La Roja es colista en Clasificatorias, a falta de una fecha, con solo 10 puntos. En total, ha marcado nueve goles y recibido 27, por lo que tiene diferencia de gol de -18.