Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.3°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Portugal pulverizó a Armenia y concretó su clasificación al Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los lusos se transformaron en la cuarta selección europea en asegurar su presencia en la cita planetaria.

Portugal pulverizó a Armenia y concretó su clasificación al Mundial 2026
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección portuguesa arrasó con una goleada de 9-1 a Armenia en el Estádio do Dragão por la décima fecha de las Clasificatorias de la UEFA y selló su clasificación al Mundial 2026, siendo el cuarto europeo que asegura su presencia en la siguiente cita planetaria.

Los goles del partido fueron anotados por Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (28'), João Neves (30', 41', 81'), Bruno Fernandes (45+3', 51' y 72') y Francisco Conceição (90+2') para los lusos, mientras que Eduard Spertsyan (18') marcó para los visitantes.

Con este resultado, Portugal quedó en la primera posición de su grupo con 13 puntos, mientras que Armenia quedó en el último lugar con tan solo tres unidades.

La selección de Cristiano Ronaldo se transformó en la escuadra número 31 en asegurar su pasaje al Mundial, mientras que se unió a Inglaterra, Francia y Croacia como las clasificadas hasta el momento en la UEFA.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada