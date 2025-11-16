Portugal pulverizó a Armenia y concretó su clasificación al Mundial 2026

La selección portuguesa arrasó con una goleada de 9-1 a Armenia en el Estádio do Dragão por la décima fecha de las Clasificatorias de la UEFA y selló su clasificación al Mundial 2026, siendo el cuarto europeo que asegura su presencia en la siguiente cita planetaria.

Los goles del partido fueron anotados por Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (28'), João Neves (30', 41', 81'), Bruno Fernandes (45+3', 51' y 72') y Francisco Conceição (90+2') para los lusos, mientras que Eduard Spertsyan (18') marcó para los visitantes.

Con este resultado, Portugal quedó en la primera posición de su grupo con 13 puntos, mientras que Armenia quedó en el último lugar con tan solo tres unidades.

La selección de Cristiano Ronaldo se transformó en la escuadra número 31 en asegurar su pasaje al Mundial, mientras que se unió a Inglaterra, Francia y Croacia como las clasificadas hasta el momento en la UEFA.