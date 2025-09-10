Resumen: Chile terminó último en las Clasificatorias y Bolivia le arrebató a Venezuela el repechaje

Este martes 9 de septiembre se disputó la decimoctava y última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, una jornada que definió el cupo del repechaje y un empate que sentenció a La Roja al último lugar de la tabla.

Con el grueso de la jornada jugándose en simultáneo, el único partido que comenzó antes fue la victoria de Ecuador por 1-0 sobre Argentina en Guayaquil.

La "Tri" aprovechó la expulsión de Nicolás Otamendi con un penal convertido por Enner Valencia, asegurándose así el segundo puesto con 29 puntos pese a la roja que posteriormente vio Moisés Caicedo.

Tras esto, la atención estuvo centrada en la lucha por el séptimo lugar que otorgaba acceso al repechaje. Allí, Bolivia logró la hazaña tras vencer por la mínima a Brasil en El Alto y sumar 20 puntos, también con un remate desde los doce pasos, que fue convertido por Miguel Terceros.

El cupo de los altiplánicos, se logró gracias a la aplastante derrota por 3-6 que recibió Venezuela ante Colombia en Maturín. La "vinotinto" dependía de sí misma, pero vio superados los tantos de Telasco Segovia, Josef Martínez y Salomón Rondón con los cuatro goles de Luis Javier Suárez, secundados por Yerry Mina y Jhon Córdova, quedando en la octava posición con 18 puntos.

Por su parte, la selección chilena cerró unas Clasificatorias para el olvido con un empate 0-0 ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional. La Roja terminó con apenas 11 puntos, marcando su peor registro en este formato.

Delante del combinado nacional, quedó un eliminado Perú que sucumbió por la mínima ante Paraguay. Gracias a un gol de Matías Galarza, los dirigidos por Gustavo Alfaro triunfaron por primera vez en Lima y finalizaron en el sexto puesto con 28 puntos.

Finalmente, Lionel Messi fue como el máximo goleador de las Clasificatorias Sudamericanas con ocho tantos, seguido por Luis Díaz de Colombia y Miguel Terceros de Bolivia, ambos con siete.

- Revisa la tabla tras la última fecha clasificatoria:

Argentina, 38 puntos (+21) ▲ Ecuador, 29 puntos (+9) ▲ Colombia, 28 puntos (+10) ▲ Uruguay, 28 puntos (+10) ▲ Brasil, 28 puntos (+7) ▲ Paraguay, 28 puntos (+4) ▲ Bolivia, 20 puntos (-18) ▼ Venezuela, 18 puntos (-10) Perú, 12 puntos (-15) Chile, 11 puntos (-18)

▲ Clasificado al Mundial

▼ Clasificado al Repechaje