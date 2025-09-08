Venezuela y Bolivia se juegan el cupo al repechaje en la última fecha de Clasificatorias

Con las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 prácticamente definidas, dos selecciones se estarán jugando su última carta al repechaje cuando este martes Venezuela reciba a Colombia y Bolivia haga lo propio ante Brasil, ambos a las 20:30 horas (23:30 GMT).

El combinado dirigido por Fernando Batista llega con la ilusión de luchar por ir a su primera cita planetaria. Ubicándose séptimo con 18 puntos, tiene la ventaja de depender de sí misma en el Estadio Monumental de Maturín, donde figura invicto en los ocho partidos disputados hasta la fecha.

Al frente, tendrá una Colombia ya clasificada que viene de romper una racha de seis duelos sin triunfos con un sólido 3-0 ante Bolivia y que, además, posee un historial muy favorable ante la "vinotinto" sumando seis victorias junto a tres empates en los últimos nueve cruces.

En el mismo horario, el Municipal de El Alto estará albergando a una selección altiplánica que marcha con 17 unidades en el octavo lugar. Los comandados por Oscar Villegas tendrán que aferrarse a un batacazo para superar a los de Carlo Ancelotti y esperar a que los "cafeteros" rasquen puntos o triunfen en Venezuela.

Si bien, como anfitriones se aferran a los más de 4 mil metros de altura, lo cierto es que en el historial reciente la "Canarinha" domina a Bolivia. Incluso, la última victoria de la "Verde" ante el mencionado rival fue en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2010, cuando vencieron por 2-1 en casa.

Con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio en Maturín y el del chileno Cristian Garay en El Alto, todos los detalles de estos dos encuentros podrás seguirlos a través de Cooperativa.cl.

Entre el resto de los partidos que se estarán jugando a la misma hora a la jornada, estará Ecuador recibiendo a Argentina en Guayaquil, un Perú eliminado recibiendo a Paraguay en Lima y un Chile igual sin boletos a la cita planetaria jugando ante Uruguay en Santiago.



TABLA DE LAS CLASIFICATORIAS:

Argentina, 35 puntos (+18) ▲ Brasil, 28 (+8) ▲ Uruguay, 27 (+10) ▲ Ecuador, 26 (+8)▲ Colombia, 25 (+7) ▲ Paraguay, 25 (+3) ▲ Venezuela, 18 (-7) Bolivia, 17 (-19) Perú, 12 (-14) Chile, 10 (-18)

▲ Clasificado al Mundial

AGENDA DE LA ÚLTIMA FECHA - MARTES 9 DE SEPTIEMBRE: