[VIDEO] Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo en la caída de Portugal ante Irlanda

El destacado delantero portugués Cristiano Ronaldo lamentó su expulsión en la derrota que sufrió su selección a manos de Irlanda en la penúltima fecha de las Clasificatorias europeas, y que además dejó abierto el Grupo F para la jornada final.

El 2-0 final ya estaba reflejado en el marcador cuando, al minuto 61', una inicial tarjeta amarilla a "CR7" se cambió a roja directa tras haberse revisado en el VAR un codazo contra Dara O'Shea en la espalda.

Con solo dos puntos de distancia sobre Hungría, Ronaldo se perderá el último partido de Portugal ante Armenia.

- Revisa la jugada: