Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago23.5°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

[VIDEO] Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo en la caída de Portugal ante Irlanda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"CR7" agredió en la espalda a un defensor rival.

[VIDEO] Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo en la caída de Portugal ante Irlanda
 Captura / EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El destacado delantero portugués Cristiano Ronaldo lamentó su expulsión en la derrota que sufrió su selección a manos de Irlanda en la penúltima fecha de las Clasificatorias europeas, y que además dejó abierto el Grupo F para la jornada final.

El 2-0 final ya estaba reflejado en el marcador cuando, al minuto 61', una inicial tarjeta amarilla a "CR7" se cambió a roja directa tras haberse revisado en el VAR un codazo contra Dara O'Shea en la espalda.

Con solo dos puntos de distancia sobre Hungría, Ronaldo se perderá el último partido de Portugal ante Armenia.

- Revisa la jugada:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada