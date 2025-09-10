Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

[VIDEO] El comentado penal que cobró Garay a favor de Bolivia, clave en el desenlace de las clasificatorias

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El árbitro chileno recurrió al VAR para sancionar la pena máxima.

Bolivia venció 1-0 a Brasil este martes y consiguió el cupo sudamericano al repechaje del Mundial 2026, un resultado que tuvo al árbitro chileno Cristián Garay como protagonista tras el bullado cobro de un penal.

Fue en los minutos finales del primer tiempo, cuando Garay revisó el VAR y pitó un penal a favor del seleccionado altiplánico por una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández.

La jugada ha estado en la polémica, dado que las opiniones sobre el cobro han sido dispares.

El penal fue anotado por Miguel Terceros, permitiendo el triunfo de Bolivia y la histórica clasificación al repechaje mundialista.

Revisa la comentada acción:

