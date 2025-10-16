[VIDEO] Presentador argentino se burló de Chile por clasificación de Cabo Verde al Mundial

El presentador argentino Mario Pergolini se burló de Chile en su programa "Otro día perdido" en la TV trasandina, debido a la inédita clasificación de Cabo Verde al Mundial de 2026.

Pergolini primero felicitó al país africano por su histórica gesta, y tras un chiste sobre la pequeña geografía de Cabo Verde, lanzó con un grito "Chile te querés matar".

Otro de los presentadores lo instó a no burlarse de los chilenos que miran el programa por Youtube y Pergolini remató con otro chiste: "Así van a ver el Mundial también".

"Hay buena gente en Chile, pero en fútbol papi...son malos", terminó Pergolini.