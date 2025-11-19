[VIDEO] Selección de Haití se enteró que clasificó al Mundial a través de un celular

La selección de Haití vivió su histórica clasificación a la Copa del Mundo de 2026 de una manera increíble y llena de tensión: Reunidos en el centro de la cancha, los futbolistas siguieron a través de la pantalla de un teléfono celular los últimos minutos del partido entre Costa Rica y Honduras.

Un gol de los hondureños los enviaba al Repechaje, pero el empate 0-0 desató una euforia inolvidable, confirmando su regreso a un Mundial después de 52 años.

La selección caribeña había hecho su parte al vencer por 2-0 a Nicaragua, resultado que les permitió ganar el Grupo C de las Clasificatorias de la Concacaf. Sin embargo, su destino aún dependía del otro resultado. Por eso, una vez finalizado su encuentro, jugadores y cuerpo técnico se unieron en un círculo en mitad del campo para seguir con nerviosismo la transmisión.

Con el pitazo final del partido de Costa Rica, la tensión se transformó en una explosión de alegría. La celebración fue total al confirmarse su boleto a la cita planetaria, la segunda en la historia del país tras su única participación en el Mundial de Alemania 1974.

Revisa el emotivo momento aquí: