[VIDEO] Un hincha invadió la cancha antes del inicio del duelo entre Portugal y Armenia
Periodista Digital: Cooperativa.cl
El fanático fue atrapado por la seguridad del estadio.
Un hincha de la selección de Portugal invadió la cancha antes del inicio del partido ante Armenia en el Estadio Do Dragao, por la última fecha del Grupo F en las Clasificatorias europeas al Mundial 2026.
El aficionado entró a sacarse fotos con los jugadores y alcanzó a correr algunos metros antes de ser retirado del césped por la seguridad del recinto.
- Revisa la inesperada intromisión:
🤣 Alguém já fez a corrida matinal de domingo no relvado do Estádio do Dragão— ZEROZERO (@zerozeropt) November 16, 2025
Um adepto invadiu o campo antes do começo do jogo entre Portugal e Arménia pic.twitter.com/51vTQQ23yL