Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

[VIDEO] Un hincha invadió la cancha antes del inicio del duelo entre Portugal y Armenia

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fanático fue atrapado por la seguridad del estadio.

[VIDEO] Un hincha invadió la cancha antes del inicio del duelo entre Portugal y Armenia
 EFE
Un hincha de la selección de Portugal invadió la cancha antes del inicio del partido ante Armenia en el Estadio Do Dragao, por la última fecha del Grupo F en las Clasificatorias europeas al Mundial 2026.

El aficionado entró a sacarse fotos con los jugadores y alcanzó a correr algunos metros antes de ser retirado del césped por la seguridad del recinto.

- Revisa la inesperada intromisión:

