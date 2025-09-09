[VIDEOS] Los goles que aumentaron la esperanza de Venezuela en el Repechaje
Maturín vive un primer tiempo lleno de goles.
En un frenético inicio de partido en el Estadio Monumental de Maturin, Venezuela vence 2-1 a Colombia este martes y, por el momento, consigue un cupo al repechaje del Mundial 2026.
El primer gol del partido fue obra de Telasco Segovia Segovia, que con un derechazo al ángulo puso en ventaja al equipo local.
⚽️ GOAL | Telasco Segovia 3' . What an atmosphere— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025
🇻🇪 Venezuela 1-0 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/anDTczVwCH
El seleccionado colombiano reaccionó de manera rápida, igualando el partido con un certero cabezazo de Yerry Mina.
🇨🇴⚽️ GOL DE COLOMBIA— Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 9, 2025
James Rodríguez cobra un lindo tiro de esquina y Yerry Mina gana en las alturas de Maturín.
Octavo gol de Yerry Mina con la #SeleccionColombia pic.twitter.com/9z7KS0XAPB
Un par de minutos después, Venezuela volvió a tomar la delantera en el partido: Josef Martínez marcó tras una floja reacción del meta Kevin Mier.
"Josef Martinez" es tendencia porque marcó el gol que tiene ganando 2-1 a Venezuela sobre Colombia en el partido más importante de la historia de la selección Vinotinto.— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 9, 2025
VAMOS COÑOOOOO 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪
pic.twitter.com/sA96HQz8zL