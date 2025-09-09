[VIDEOS] Los goles que aumentaron la esperanza de Venezuela en el Repechaje

En un frenético inicio de partido en el Estadio Monumental de Maturin, Venezuela vence 2-1 a Colombia este martes y, por el momento, consigue un cupo al repechaje del Mundial 2026.

El primer gol del partido fue obra de Telasco Segovia Segovia, que con un derechazo al ángulo puso en ventaja al equipo local.

⚽️ GOAL | Telasco Segovia 3' . What an atmosphere



🇻🇪 Venezuela 1-0 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/anDTczVwCH — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025

El seleccionado colombiano reaccionó de manera rápida, igualando el partido con un certero cabezazo de Yerry Mina.

🇨🇴⚽️ GOL DE COLOMBIA



James Rodríguez cobra un lindo tiro de esquina y Yerry Mina gana en las alturas de Maturín.



Octavo gol de Yerry Mina con la #SeleccionColombia pic.twitter.com/9z7KS0XAPB — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 9, 2025

Un par de minutos después, Venezuela volvió a tomar la delantera en el partido: Josef Martínez marcó tras una floja reacción del meta Kevin Mier.