Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

[VIDEOS] Los goles que aumentaron la esperanza de Venezuela en el Repechaje

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Maturín vive un primer tiempo lleno de goles.

 EFE
En un frenético inicio de partido en el Estadio Monumental de Maturin, Venezuela vence 2-1 a Colombia este martes y, por el momento, consigue un cupo al repechaje del Mundial 2026.

El primer gol del partido fue obra de Telasco Segovia Segovia, que con un derechazo al ángulo puso en ventaja al equipo local.

El seleccionado colombiano reaccionó de manera rápida, igualando el partido con un certero cabezazo de Yerry Mina.

Un par de minutos después, Venezuela volvió a tomar la delantera en el partido: Josef Martínez marcó tras una floja reacción del meta Kevin Mier.

