Ya van 18: Los clasificados al Mundial de Norteamérica

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias en Sudamérica, Concacaf, África y Europa se llegó a 18 selecciones clasificadas.

Revisa acá la lista

Anfitriones

Canadá

Estado Unidos

México

Asia

Japón

Irán

Uzbekistán (debutante)

Corea del Sur

Jordania (debutante)

Australia

Oceanía

Nueva Zelanda

Sudamérica

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

África

Marruecos

Túnez

Clasificados al repechaje internacional