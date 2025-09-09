Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Ya van 18: Los clasificados al Mundial de Norteamérica

Además, hay dos elencos clasificados al repechaje internacional.

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias en Sudamérica, Concacaf, África y Europa se llegó a 18 selecciones clasificadas.

Anfitriones

  • Canadá
  • Estado Unidos
  • México

Asia

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán (debutante)
  • Corea del Sur
  • Jordania (debutante)
  • Australia

Oceanía

  • Nueva Zelanda

Sudamérica

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

África

  • Marruecos
  • Túnez

Clasificados al repechaje internacional

  • Bolivia
  • Nueva Caledonia

