Ya van 18: Los clasificados al Mundial de Norteamérica
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Además, hay dos elencos clasificados al repechaje internacional.
El Mundial de Norteamérica 2026 sigue tomando forma dado que en esta nueva jornada de Clasificatorias en Sudamérica, Concacaf, África y Europa se llegó a 18 selecciones clasificadas.
Revisa acá la lista
Anfitriones
Asia
Oceanía
Sudamérica
África
Clasificados al repechaje internacional