Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago31.0°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026

¿Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026 y cuándo se juega?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

México y Sudáfrica serán los protagonistas.

¿Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026 y cuándo se juega?
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se conoció el encuentro inaugural que tendrá esta edición de la cita planetaria, que será entre México y Sudáfrica.

No es la primera vez que ambas selecciones se cruzan en un primer partido de una cita planetaria, ya que se midieron en el año 2010 en Johannesburgo y el encuentro terminó con un empate 1-1.

El partido entre México y Sudáfrica está programado para el día jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, la hora del encuentro aún no está confirmada.

Además, todos los detalles y el minuto a minuto de este primer encuentro del Mundial podrás seguirlos gracias en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada