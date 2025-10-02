Estados Unidos vetó a la delegación de Irán del sorteo para el Mundial 2026

El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos protagonizó la primera polémica de cara al Mundial de la FIFA 2026, ya que vetó la asistencia de la delegación de Irán al sorteo del torneo, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Según el diario iraní Shargh, no podrán asistir al sorteo el presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdji Taj, el técnico Amir Ghalenoei y otros siete directivos.

Debido a esta situación, la FFI solicitó la intervención de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para poder revocar esta decisión y asistir sin convenientes ni dificultades a esta ceremonia.

La FFI, además, pretende que los partidos de Irán puedan disputarse en Canadá o México, los otros países donde se jugará el Mundial de 2026, ya que Irán no tiene relaciones diplomáticas con EE.UU. desde hace más de 45 años.

Esta problemática para Irán se debe a que el presidente Trump impuso en Estados Unidos un veto migratorio que abarca varios países. Esta orden tiene excepciones para atletas, entrenadores y familiares directos de los deportistas, pero no considera dirigentes y funcionarios.

La presencia de la delegación iraní en el sorteo también es clave, ya que en esta instancia comienza la planificación logística para afrontar el torneo, que será el primero en tener 48 selecciones.