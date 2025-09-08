Estudio señaló que 10 estadios del Mundial 2026 superan temperatura segura para jugar

Las ONGs Football for Future y Common Goal encargaron un informe sobre los estadios del Mundial 2026, con 10 de los 16 recintos superando las temperaturas límite de seguridad para competir.

Según el análisis ejecutado por la empresa Jupiter Intelligence, los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2050 suponen que la próxima "podría ser la última Copa del Mundo en la región (Norteamérica)", al menos con el presente modelo de competencia en el verano del hemisferio norte, debido al tipo actual de infraestructuras y los escasos protocolos climáticos.

"Los riesgos climáticos pueden demandar una planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos", añade el informe 'Pitches in Peril' (Canchas en peligro).

Los autores dividen los días en "jugables", "jugables tras adaptación" e "injugables" y señalan que en este 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días "injugables", 33 en Dallas, 17 en Kansas, 9 en Atlanta y Monterrey, ocho en Miami, siete en Filadelfia, tres en Nueva Jersey, dos en Boston y uno en Los Ángeles; por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 "el calor extremo será la nueva normalidad" y "casi el 90 % de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse" a ello. Los días "injugables" aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey.

El documento recoge opiniones de jugadores como Juan Mata, campeón del mundo en 2010, que afirma: "Como español, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también nos recuerda lo que podemos perder si no actuamos".