Grupo de aficionados ingleses disparó contra la FIFA por los precios para el Mundial de 2026

El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) levantó un reclamo contra los precios que la FIFA dio a las entradas del Mundial que se disputará en Norteamérica este 2026, debido a que la más barata para la final está fijada a más de 3.000 libras (3.6 millones de pesos).

En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la definición de la cita planetaria puede dispararse más allá de las 5.000 libras, es decir, alrededor de 6 millones de pesos chilenos.

"Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo", dijo el Football Supporters Europe (FSE), un de las principales asociaciones de aficionados en Europa.

En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Catar 2022 costó 500 libras, lo que equivale a casi 600 mil pesos chilenos.

"El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo", cerraron en el comunicado.