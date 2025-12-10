Irán no podrá contar con sus hinchas en el Mundial de 2026 por veto migratorio

El sueño de muchos iraníes de asistir al Mundial 2026 se derrumbó antes de comenzar luego de que la Federación iraní del deporte rey admitió que Estados Unidos no otorgará visados a quienes viven en Irán y que incluso algunos jugadores podrían quedar fuera de la cita mundialista.

Desde que Irán conoció el viernes pasado a sus rivales en el Mundial, que se celebrará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, Canadá y México, muchos estaban haciendo planes para vivir de cerca el espectáculo.

Sin embargo, un día después se llevaron una desilusión al darse a conocer que Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle, y que, debido a cuestiones consulares, la posibilidad de hacerse presente en el espectáculo mundial es casi nula, ya que Irán figura entre las naciones con veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de la Federación de Fútbol iraní, Mahdi Taj, a quien le fue denegada la visa para asistir al sorteo del Mundial, confirmó la noticia el martes en declaraciones a la televisión estatal.

"Los iraníes residentes en el país probablemente no recibirán visados para asistir a los partidos que la selección dispute en Estados Unidos", afirmó.

Irán se encuentra en el Grupo G del Mundial, junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y los aficionados consideran que se puede hacer historia y pasar por primera vez a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.