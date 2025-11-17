Javier Milei viajará a Washington para participar con Donald Trump en el sorteo del Mundial

El presidente argentino, Javier Milei, viajará hasta Washington el próximo 5 de diciembre para ser parte del sorteo del Mundial de fútbol de 2026, donde también hará parte el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Fuentes del Gobierno argentino respondieron a EFE este lunes sobre la presencia del trasandino en la cita que definirá los grupos de la primera fase del certamen a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Norteamérica.

El sorteo de la próxima Copa del Mundo está programado para el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, recinto elegido oficialmente por un acuerdo entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Trump.

El comunicado conjunto asegura que ambas partes se reunirán también en la firma del acuerdo marco de comercio e inversión bilateral, anunciado el pasado jueves por la Casa Blanca.

Con esto, facilitarán las "condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res (vacuno)", y también incide en que el Gobierno de Trump eliminará parte de los mal llamados "aranceles recíprocos" del 10 por ciento que los estadounidenses aplican desde abril sobre toda importación argentina.

Milei considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado ya 14 veces a ese país, siete de ellas en lo que va de 2025.