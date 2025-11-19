México fue confirmado como sede del Repechaje para el Mundial 2026

A través de su sitio web, la FIFA anunció oficialmente a México como sede para el Repechaje intercontinental que dará los últimos dos cupos al Mundial 2026.

Los estadios de Guadalajara y el estadio de Monterrey serán los escenarios para la repesca a disputarse del 23 al 31 de marzo, sumando a su calendario los respectivos encuentros que ambos recintos recibirán posteriormente en el marco de la Copa del Mundo como tal.

"La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

Así, ya hay escenario para el minitorneo clasificatorio que tendrá a Irak, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia disputando un lugar para la cita planetaria.

El sorteo del repechaje se celebrará este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Zúrich, a partir de las 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).

Además de esta repesca, en paralelo también se definirán las últimas cuatro plazas de Europa, con los duelos entre los segundos clasificados de cada uno de los 12 grupos de las Clasificatorias y los cuatro mejores de la Liga de Naciones UEFA.