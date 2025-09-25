Síguenos:
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo.

