Así quedaron compuestos los 12 grupos del Mundial 2026
El evento realizado en el Centro Kennedy estableció los caminos al título.
El camino hacia la gloria mundialista se definió este viernes en el Centro Kennedy de Washington. La organización completó el sorteo oficial que distribuyó a las selecciones clasificadas y a las que aún esperan repechaje en las 12 zonas del torneo. Los anfitriones ya conocen su suerte: México lidera el Grupo A junto a Sudáfrica y República de Corea; Canadá encabeza el B con Catar y Suiza; mientras que Estados Unidos chocará en el Grupo D ante Paraguay y Australia.
Los gigantes sudamericanos también trazaron su ruta. Brasil quedó situado en el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. Por su parte, el vigente campeón del mundo, Argentina, comandará el Grupo J y se medirá contra Argelia, Austria y Jordania.
Uno de los duelos más atractivos de la primera fase lo protagonizarán España y Uruguay, quienes comparten el Grupo H junto a Cabo Verde y Arabia Saudí.
En cuanto a las potencias europeas, Alemania destaca en el Grupo E, zona donde se encontrará con un rival latinoamericano: Ecuador, además de Curasao y Costa de Marfil. Francia, cabeza del Grupo I, jugará contra Senegal y Noruega. Inglaterra liderará el Grupo L frente a Croacia, Ghana y Panamá; mientras que Portugal cerrará el Grupo K enfrentando a un duro Colombia y a Uzbekistán.
El sorteo dejó pendientes varios cupos que se definirán en los "play offs". En el Grupo A, el último integrante saldrá del repechaje europeo D (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia). Situación similar ocurre en el Grupo B, que espera al ganador de la llave europea A entre Gales, Bosnia, Italia e Irlanda. El Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón, aguarda al vencedor de la ruta B europea (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).
Finalmente, la distribución se completó con el Grupo G, integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Quedan por definir los últimos boletos intercontinentales: El Grupo I espera al ganador del play off 2 (Bolivia, Irak o Surinam), el Grupo D aguarda al vencedor del repechaje europeo C y el Grupo K se completará con quien triunfe en el play off 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).