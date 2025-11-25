Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.4°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

¿Cuándo y dónde ver el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será la primera cita planetaria adulta en tener 48 países en competencia.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026?
 @fifa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá el viernes 5 de diciembre el sorteo en donde las selecciones clasificadas conocerán sus destinos en el torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

El evento arrancará a las 14:00 horas (17:00 GMT) y se celebrará en el Centro JFK de las Artes Escénicas en Washington, la capital de Estados Unidos. 

El Mundial de 2026 será el primero en tener 48 selecciones en competencia, y durante la jornada de este martes se presentaron los cuatro bombos que se utilizarán en la jornada.

La ceremonia será transmitida en streaming en el sitio web de FIFA+, además del canal de YouTube de la FIFA.

En TV abierta, el sorteo se emitirá en las pantallas de Chilevisión.

Todos los detalles también los podrás seguir en la cobertura online Minuto a Minuto de Cooperativa.cl. 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FIFA (@fifa)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada