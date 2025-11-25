¿Cuándo y dónde ver el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá el viernes 5 de diciembre el sorteo en donde las selecciones clasificadas conocerán sus destinos en el torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

El evento arrancará a las 14:00 horas (17:00 GMT) y se celebrará en el Centro JFK de las Artes Escénicas en Washington, la capital de Estados Unidos.

El Mundial de 2026 será el primero en tener 48 selecciones en competencia, y durante la jornada de este martes se presentaron los cuatro bombos que se utilizarán en la jornada.

La ceremonia será transmitida en streaming en el sitio web de FIFA+, además del canal de YouTube de la FIFA.

En TV abierta, el sorteo se emitirá en las pantallas de Chilevisión.

