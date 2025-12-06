El calendario de Argentina, Brasil y Uruguay en el Mundial 2026
Las selecciones sudamericanas ya conocen su agenda para la fase inicial del torneo.
Las selecciones de Argentina, Brasil y Uruguay conocieron su camino para la fase de grupos al Mundial 2026, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.
Los combinado sudamericanos tendrán estrenos dispares en cuanto a rivales, ya que la "albiceleste" quedó emparejada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Mientras que la "canarinha" compartirá en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.
Por último, la "Celeste" formará parte del exigente Grupo H junto a rivales como Arabia Saudí, Cabo Verde y España.
Revisa el calendario a continuación:
Martes 16 de junio
Lunes 22 de junio
Sábado 27 de junio
Sábado 13 de junio
Viernes 19 de junio
Miércoles 24 de junio
Lunes 15 de junio
Domingo 21 de junio
Viernes 26 de junio