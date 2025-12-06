El calendario de Argentina, Brasil y Uruguay en el Mundial 2026

Las selecciones de Argentina, Brasil y Uruguay conocieron su camino para la fase de grupos al Mundial 2026, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

Los combinado sudamericanos tendrán estrenos dispares en cuanto a rivales, ya que la "albiceleste" quedó emparejada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Mientras que la "canarinha" compartirá en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Por último, la "Celeste" formará parte del exigente Grupo H junto a rivales como Arabia Saudí, Cabo Verde y España.

Revisa el calendario a continuación:

ARGENTINA – Grupo J

Martes 16 de junio

Argentina vs. Argelia. 22:00 horas. Estadio Kansas City

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria. 14:00 horas. Estadio Dallas

Sábado 27 de junio

Jordania vs. Argentina. 23:00 horas. Estadio Kansas City

BRASIL – Grupo C

Sábado 13 de junio

Brasil vs. Marruecos. 19:00 horas. Estadio Boston

Viernes 19 de junio

Brasil vs. Haití. 22:00 horas. Estadio Philadelphia

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil. 19:00 horas. Estadio Miami

URUGUAY – Grupo H

Lunes 15 de junio

Arabia Saudita vs. Uruguay. 19:00 horas. Estadio Atlanta

Domingo 21 de junio

Cabo Verde vs. Uruguay. 19:00 horas. Estadio Atlanta

Viernes 26 de junio