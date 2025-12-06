Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.2°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

El calendario de Argentina, Brasil y Uruguay en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las selecciones sudamericanas ya conocen su agenda para la fase inicial del torneo.

El calendario de Argentina, Brasil y Uruguay en el Mundial 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las selecciones de Argentina, Brasil y Uruguay conocieron su camino para la fase de grupos al Mundial 2026, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

Los combinado sudamericanos tendrán estrenos dispares en cuanto a rivales, ya que la "albiceleste" quedó emparejada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Mientras que la "canarinha" compartirá en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Por último, la "Celeste" formará parte del exigente Grupo H junto a rivales como Arabia Saudí, Cabo Verde y España.

Revisa el calendario a continuación:

ARGENTINA – Grupo J

Martes 16 de junio

  • Argentina vs. Argelia. 22:00 horas. Estadio Kansas City

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria. 14:00 horas. Estadio Dallas

Sábado 27 de junio

  • Jordania vs. Argentina. 23:00 horas. Estadio Kansas City

BRASIL – Grupo C

Sábado 13 de junio

  • Brasil vs. Marruecos. 19:00 horas. Estadio Boston

Viernes 19 de junio

  • Brasil vs. Haití. 22:00 horas. Estadio Philadelphia

Miércoles 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil. 19:00 horas. Estadio Miami

URUGUAY – Grupo H

Lunes 15 de junio

  • Arabia Saudita vs. Uruguay. 19:00 horas. Estadio Atlanta

Domingo 21 de junio

  • Cabo Verde vs. Uruguay. 19:00 horas. Estadio Atlanta

Viernes 26 de junio

  • Uruguay vs. España. 21:00 horas. Estadio Houston

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada