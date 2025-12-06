El calendario de Francia, España, Alemania e Inglaterra en el Mundial 2026

Las selecciones de Francia, España, Alemania e Inglaterra ya conocen su itinerario rumbo al Mundial 2026, después del sorteo que definió la distribución de grupos para la fase inicial.

Los europeos quedaron repartidos en zonas con realidades dispares. Francia fue ubicada en el Grupo I con Senegal, Noruega y un clasificado vía repesca. Alemania integrará el Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

En tanto, Inglaterra animará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Por su parte, España afrontará el exigente Grupo H, donde quedó emparejada con Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay.

Revisa el calendario a continuación:

FRANCIA – Grupo I

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal. 16:00 horas. Estadio Nueva York–Nueva Jersey

Lunes 22 de junio

Francia vs. Repechaje 2. 18:00 horas. Estadio Nueva York–Nueva Jersey

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia. 16:00 horas. Estadio Boston

ESPAÑA – Grupo H

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde. 13:00 horas. Estadio Miami

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita. 13:00 horas. Estadio Miami

Viernes 26 de junio

Uruguay vs. España. 21:00 horas. Estadio Houston

ALEMANIA – Grupo E

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao. 14:00 horas. Estadio Philadelphia

Sábado 20 de junio

Alemania vs. Costa de Marfil. 17:00 horas. Estadio Toronto

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania. 17:00 horas. Estadio Philadelphia

INGLATERRA – Grupo L

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia. 17:00 horas. Estadio Toronto

Martes 23 de junio

Inglaterra vs. Ghana. 17:00 horas. Estadio Boston

Sábado 27 de junio