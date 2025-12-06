El calendario de Francia, España, Alemania e Inglaterra en el Mundial 2026
Las potencias europeas conocieron su hoja de ruta para la fase de grupos.
Las selecciones de Francia, España, Alemania e Inglaterra ya conocen su itinerario rumbo al Mundial 2026, después del sorteo que definió la distribución de grupos para la fase inicial.
Los europeos quedaron repartidos en zonas con realidades dispares. Francia fue ubicada en el Grupo I con Senegal, Noruega y un clasificado vía repesca. Alemania integrará el Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
En tanto, Inglaterra animará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Por su parte, España afrontará el exigente Grupo H, donde quedó emparejada con Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay.
Revisa el calendario a continuación:
Martes 16 de junio
Lunes 22 de junio
Viernes 26 de junio
Lunes 15 de junio
Domingo 21 de junio
Viernes 26 de junio
Domingo 14 de junio
Sábado 20 de junio
Jueves 25 de junio
Miércoles 17 de junio
Martes 23 de junio
Sábado 27 de junio