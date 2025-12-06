Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.2°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

El calendario de Francia, España, Alemania e Inglaterra en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las potencias europeas conocieron su hoja de ruta para la fase de grupos.

El calendario de Francia, España, Alemania e Inglaterra en el Mundial 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las selecciones de Francia, España, Alemania e Inglaterra ya conocen su itinerario rumbo al Mundial 2026, después del sorteo que definió la distribución de grupos para la fase inicial.

Los europeos quedaron repartidos en zonas con realidades dispares. Francia fue ubicada en el Grupo I con Senegal, Noruega y un clasificado vía repesca. Alemania integrará el Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

En tanto, Inglaterra animará el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Por su parte, España afrontará el exigente Grupo H, donde quedó emparejada con Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay.

Revisa el calendario a continuación:

FRANCIA – Grupo I

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal. 16:00 horas. Estadio Nueva York–Nueva Jersey

Lunes 22 de junio

  • Francia vs. Repechaje 2. 18:00 horas. Estadio Nueva York–Nueva Jersey

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia. 16:00 horas. Estadio Boston

ESPAÑA – Grupo H

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde. 13:00 horas. Estadio Miami

Domingo 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita. 13:00 horas. Estadio Miami

Viernes 26 de junio

  • Uruguay vs. España. 21:00 horas. Estadio Houston

ALEMANIA – Grupo E

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao. 14:00 horas. Estadio Philadelphia

Sábado 20 de junio

  • Alemania vs. Costa de Marfil. 17:00 horas. Estadio Toronto

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania. 17:00 horas. Estadio Philadelphia

INGLATERRA – Grupo L

Miércoles 17 de junio

  • Inglaterra vs. Croacia. 17:00 horas. Estadio Toronto

Martes 23 de junio

  • Inglaterra vs. Ghana. 17:00 horas. Estadio Boston

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra. 18:00 horas. Estadio Nueva York–Nueva Jersey

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada