El duro grupo de Bolivia si gana el repechaje al Mundial 2026

Bolivia se alista para disputar el repechaje del Mundial 2026 en marzo, pero ya conoció a sus posibles rivales en caso de clasificar y el sorteo le dejó un duro desafío.

El vencedor de la Llave B del repechaje intercontinental irá al Grupo I junto a la poderosa Francia, finalista de los últimos dos Mundiales, un Senegal invicto en sus Clasificatorias y la Noruega liderada por Erling Haaland.

Cabe recordar que La Verde tendrá que ganar dos partidos para acceder a la Copa del Mundo.

El 26 de marzo de 2026 jugará una semifinal ante Surinam, mientras Irak espera por el contrincante para definir los pasajes el 31 de marzo. Ambos duelos se jugarán en Monterrey, México.