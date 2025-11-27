El fixture del Mundial de Norteamérica 2026 no se conocerá el día del sorteo

La FIFA alista la celebración del sorteo de los grupos para la Copa del Mundo 2026, pero una gran particularidad es que el calendario no quedará definido en la ceremonia.

El sorteo tendrá lugar el viernes 5 de noviembre (14:00 horas de Chile, 17:00 GMT), pero el propio ente rector anunció que el fixture detallado se publicará un día después, el sábado 6 de diciembre.

"El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", explicó FIFA en su sitio web.

Respecto al procedimiento del sorteo, se anunció que además del bombo 1 con los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos identificados con un color cada uno, también se aplicarán restricciones para la "distribución equilibrada de los equipos" en los grupos.

Se harán cuadros dos separados hasta semifinales. Respeto a los cuatro mejores del ranking FIFA, el líder (España) y escolta (Argentina) tendrán que estar en lados opuestos; mismo caso del tercer y cuarto de la tabla (Francia e Inglaterra).

"De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final", precisó la FIFA.

Y como es habitual en los Mundiales, dos equipos de la misma confederación no podrán compartir grupo, salvo por las selecciones europeas, que suman 16 equipos y tendrán al menos un equipo en cada zona, con un máximo de dos.

Todos los detalles los podrás seguir ese viernes 5 de diciembre, desde las 14:00 horas, en nuestras plataformas.