Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago31.0°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

Este es el grupo de Argentina en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El campeón del mundo conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.

Este es el grupo de Argentina en el Mundial 2026
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, Argentina quedó emparejada en el Grupo J del Mundial 2026 junto a Austria, Argelia y Jordania, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

El grupo disputará sus partidos en Kansas City, Dallas y San Francisco. La FIFA publicará este sábado el calendario oficial con el orden de los encuentros, sus horarios y los estadios donde jugará la Albiceleste.

GRUPO J:

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada