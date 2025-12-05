Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo
Este es el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El campeón del mundo conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.
Este viernes, Argentina quedó emparejada en el Grupo J del Mundial 2026 junto a Austria, Argelia y Jordania, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.
El grupo disputará sus partidos en Kansas City, Dallas y San Francisco. La FIFA publicará este sábado el calendario oficial con el orden de los encuentros, sus horarios y los estadios donde jugará la Albiceleste.