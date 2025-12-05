Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago31.0°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

Este es el grupo de Brasil en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La “Canarinha” conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.

Este es el grupo de Brasil en el Mundial 2026
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, Brasil quedó ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

El grupo disputará sus partidos en Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami. La FIFA anunciará este sábado el calendario oficial con el orden de los encuentros, sus horarios y los estadios correspondientes.

GRUPO C

  • Brasil 
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada