Este es el grupo de Brasil en el Mundial 2026
La “Canarinha” conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.
Este viernes, Brasil quedó ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.
El grupo disputará sus partidos en Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami. La FIFA anunciará este sábado el calendario oficial con el orden de los encuentros, sus horarios y los estadios correspondientes.