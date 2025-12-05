Este es el grupo de Brasil en el Mundial 2026

Este viernes, Brasil quedó ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia, tras el sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

El grupo disputará sus partidos en Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami. La FIFA anunciará este sábado el calendario oficial con el orden de los encuentros, sus horarios y los estadios correspondientes.

GRUPO C