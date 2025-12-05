Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo
Este es el grupo de Colombia en el Mundial 2026
Los "cafeteros" se medirán ante Portugal de Cristiano Ronaldo.
La selección colombiana, que dirige Néstor Lorenzo será parte del Grupo K donde se medirá por primera vez con Portugal de Cristiano Ronaldo, la debutante Uzbekistán y uno de los ganadores de la repesca internacional que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.
El Grupo K que disputará sus partidos en Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México). La FIFA debe confirmar la programación oficial de la cita planetaria durante este sábado
GRUPO K