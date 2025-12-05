Síguenos:
Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La "Tri" conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.

Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026
La selección ecuatoriana quedó en el Grupo E del Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Alemania, cuatro veces campeón del mundo, Curazao y Costa de Marfil.

El Grupo E disputará sus partidos en las sedes de Filadelfia, Houston, Kansas City y Nueva York (Estados Unidos). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

GRUPO E

  • Alemania
  • Ecuador
  • Costa de Marfil
  • Curazao

