Mundial 2026 | Sorteo
Este es el grupo de Paraguay en el Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La "albirroja" conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.
La selección paraguaya será parte del Grupo D en el Mundial 2026, donde se medirá ante el anfitrión Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje de la UEFA entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.
Aún se espera la confirmación por parte de la FIFA de las sedes y los horarios de los partidos del próximo Mundial, información que será publicada este sábado.
