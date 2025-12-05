Este es el grupo de Paraguay en el Mundial 2026

La selección paraguaya será parte del Grupo D en el Mundial 2026, donde se medirá ante el anfitrión Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje de la UEFA entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.

Aún se espera la confirmación por parte de la FIFA de las sedes y los horarios de los partidos del próximo Mundial, información que será publicada este sábado.

GRUPO D