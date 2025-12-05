Síguenos:
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

Este es el grupo de Paraguay en el Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La "albirroja" conoció a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington.

Este es el grupo de Paraguay en el Mundial 2026
La selección paraguaya será parte del Grupo D en el Mundial 2026, donde se medirá ante el anfitrión Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje de la UEFA entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania.

Aún se espera la confirmación por parte de la FIFA de las sedes y los horarios de los partidos del próximo Mundial, información que será publicada este sábado.

GRUPO D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Ganador Repechaje UEFA: Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania

