Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.2°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

Este es el grupo del Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "charrúas" de conocieron a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington DC.

Este es el grupo del Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes, tras el sorteo del Mundial 2026 realizado en la ciudad de Washington, la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa quedó en el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Las posibles sedes para este grupo serán Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara, a la espera de su confirmación, que se producirá el sábado 6 de diciembre.

GRUPO H

  • España
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada