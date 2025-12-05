Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo
Este es el grupo del Uruguay de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los "charrúas" de conocieron a sus rivales tras el sorteo realizado en Washington DC.
Este viernes, tras el sorteo del Mundial 2026 realizado en la ciudad de Washington, la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa quedó en el grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Las posibles sedes para este grupo serán Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara, a la espera de su confirmación, que se producirá el sábado 6 de diciembre.
GRUPO H