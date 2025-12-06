Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.2°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Sorteo

FIFA anunció el fixture detallado con los horarios para el Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El calendario quedó listo para la cita planetaria en Norteamérica.

FIFA anunció el fixture detallado con los horarios para el Mundial 2026
 FIFA.com
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, a través de una transmisión en vivo, la FIFA anunció el fixture final y detallado para los partidos de la Copa Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el análisis del sorteo, todos los encuentros de fase de grupos quedaron con horarios definidos, basados en la transmisión televisiva para cada uno de los países participantes.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT), mientras que el campeón defensor, Argentina, debutará el martes 16 a las 22:00 (02:00 GMT).

- Revisa el fixture del Mundial 2026 (horario de Chile):

FECHA 1

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica, 16:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca.
  • Corea del Sur vs. Europa D, 23:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Europa A, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Toronto.
  • Estados Unidos vs. Paraguay, 22:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles

Sábado 13 de junio

  • Australia vs. Europa C, 01:00 horas. Grupo D. Estadio BC Place Vancouver
  • Brasil vs. Marruecos, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston
  • Haití vs. Escocia, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Catar vs. Suiza, 16:00 horas. Grupo B. Estadio San Francisco Bay Area

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao, 14:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia
  • Países Bajos vs. Japón, 17:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas
  • Costa de Marfil vs. Ecuador, 20:00 horas. Grupo E. Estadio Houston
  • Europa B vs. Túnez, 23:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami
  • Bélgica vs. Egipto, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles
  • Arabia Saudita vs. Uruguay, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta
  • Irán vs. Nueva Zelanda, 22:00 horas. Grupo G. Estadio Seattle

Martes 16 de junio

  • Austria vs. Jordania, 01:00 horas. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area
  • Francia vs. Senegal, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Repechaje 2 vs. Noruega, 19:00 horas. Grupo I. Estadio Boston
  • Argentina vs. Argelia, 22:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • Portugal vs. Repechaje 1, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston
  • Inglaterra vs. Croacia, 17:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto
  • Ghana vs. Panamá, 20:00 horas. Grupo L. Dallas Stadium
  • Uzbekistán vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca

FECHA 2

Jueves 18 de junio

  • Europa D vs. Sudáfrica, 13:00 horas. Grupo A. Estadio Atlanta
  • Suiza vs. Europa A, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Los Angeles
  • Canadá vs. Catar, 19:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver
  • México vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • Europa C vs. Paraguay, 01:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Area
  • Estados Unidos vs. Australia, 16:00 horas. Grupo D. Estadio Seattle
  • Escocia vs. Marruecos, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston
  • Brasil vs. Haití, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Philadelphia

Sábado 20 de junio

  • Japón vs. Túnez, 01:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey
  • Países Bajos vs. Europa B, 14:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey
  • Alemania vs. Costa de Marfil, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Toronto
  • Curazao vs. Ecuador, 21:00 horas. Grupo E. Estadio Kansas City

Domingo 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami
  • Bélgica vs. Irán, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles
  • Cabo Verde vs. Uruguay, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta
  • Nueva Zelanda vs. Egipto, 22:00 horas. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria, 14:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas
  • Francia vs. Repechaje 2, 18:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Noruega vs. Senegal, 21:00 horas. Grupo I. Estadio Philadelphia
  • Jordania vs. Argelia, 00:00 horas*. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston
  • Inglaterra vs. Ghana, 17:00 horas. Grupo L. Estadio Boston
  • Croacia vs. Panamá, 20:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto
  • Repechaje 1 vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Guadalajara

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Miami
  • Marruecos vs. Haití, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Atlanta
  • Suiza vs. Canadá, 16:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver
  • Europa A vs. Catar, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Seattle
  • Europa D vs. México, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia
  • Curazao vs. Costa de Marfil, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Túnez vs. Países Bajos, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas
  • Japón vs. Europa B, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Kansas City
  • Europa C vs. Estados Unidos, 23:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles
  • Paraguay vs. Australia, 23:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Arena

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Boston
  • Senegal vs. Repechaje 2, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Toronto
  • Uruguay vs. España, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Houston
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Guadalajara
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio Seattle
  • Egipto vs. Irán, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Nueva York-Nueva Jersey
  • Croacia vs. Ghana, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Philadelphia
  • Colombia vs. Portugal, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Miami
  • Repechaje 1 vs. Uzbekistán, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Atlanta
  • Jordania vs. Argentina, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City
  • Argelia vs. Austria, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas

DIECISEISAVOS DE FINAL

  • Entre el domingo 28 de junio y viernes 3 de julio

OCTAVOS DE FINAL

  • Entre el sábado 4 y martes 7 de julio

CUARTOS DE FINAL

  • Entre el jueves 9 y sábado 11 de julio

SEMIFINALES

  • Martes 14 y miércoles 15 de julio, 16:00 horas.

TERCER PUESTO

  • Sábado 18 de julio, 18:00 horas. Estadio Miami

FINAL

  • Domingo 19 de julio, 16:00 horas. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

 

(*) Por diferencia horaria, en Chile las 00:00 horas corresponden al día siguiente del anunciado

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada