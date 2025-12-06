FIFA anunció el fixture detallado con los horarios para el Mundial 2026
El calendario quedó listo para la cita planetaria en Norteamérica.
Este sábado, a través de una transmisión en vivo, la FIFA anunció el fixture final y detallado para los partidos de la Copa Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.
Tras el análisis del sorteo, todos los encuentros de fase de grupos quedaron con horarios definidos, basados en la transmisión televisiva para cada uno de los países participantes.
El partido inaugural será el jueves 11 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT), mientras que el campeón defensor, Argentina, debutará el martes 16 a las 22:00 (02:00 GMT).
Jueves 11 de junio
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
Lunes 15 de junio
Martes 16 de junio
Miércoles 17 de junio
Jueves 18 de junio
Viernes 19 de junio
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Lunes 22 de junio
Martes 23 de junio
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio
(*) Por diferencia horaria, en Chile las 00:00 horas corresponden al día siguiente del anunciado
