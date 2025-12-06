FIFA anunció el fixture detallado con los horarios para el Mundial 2026

Este sábado, a través de una transmisión en vivo, la FIFA anunció el fixture final y detallado para los partidos de la Copa Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el análisis del sorteo, todos los encuentros de fase de grupos quedaron con horarios definidos, basados en la transmisión televisiva para cada uno de los países participantes.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT), mientras que el campeón defensor, Argentina, debutará el martes 16 a las 22:00 (02:00 GMT).

- Revisa el fixture del Mundial 2026 (horario de Chile):

FECHA 1

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica , 16:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca.

, 16:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca. Corea del Sur vs. Europa D, 23:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Europa A , 16:00 horas. Grupo B. Estadio Toronto.

, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Toronto. Estados Unidos vs. Paraguay, 22:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles

Sábado 13 de junio

Australia vs. Europa C , 01:00 horas. Grupo D. Estadio BC Place Vancouver

, 01:00 horas. Grupo D. Estadio BC Place Vancouver Brasil vs. Marruecos , 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston

, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston Haití vs. Escocia , 22:00 horas. Grupo C. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Nueva York-Nueva Jersey Catar vs. Suiza, 16:00 horas. Grupo B. Estadio San Francisco Bay Area

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao , 14:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia

, 14:00 horas. Grupo E. Estadio Philadelphia Países Bajos vs. Japón , 17:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas

, 17:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas Costa de Marfil vs. Ecuador , 20:00 horas. Grupo E. Estadio Houston

, 20:00 horas. Grupo E. Estadio Houston Europa B vs. Túnez, 23:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde , 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami

, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami Bélgica vs. Egipto , 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles

, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles Arabia Saudita vs. Uruguay , 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta

, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta Irán vs. Nueva Zelanda, 22:00 horas. Grupo G. Estadio Seattle

Martes 16 de junio

Austria vs. Jordania , 01:00 horas. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area

, 01:00 horas. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area Francia vs. Senegal , 16:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey Repechaje 2 vs. Noruega , 19:00 horas. Grupo I. Estadio Boston

, 19:00 horas. Grupo I. Estadio Boston Argentina vs. Argelia, 22:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. Repechaje 1 , 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston

, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston Inglaterra vs. Croacia, 17:00 horas . Grupo L. Estadio Toronto

. Grupo L. Estadio Toronto Ghana vs. Panamá , 20:00 horas. Grupo L. Dallas Stadium

, 20:00 horas. Grupo L. Dallas Stadium Uzbekistán vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca

FECHA 2

Jueves 18 de junio

Europa D vs. Sudáfrica , 13:00 horas. Grupo A. Estadio Atlanta

, 13:00 horas. Grupo A. Estadio Atlanta Suiza vs. Europa A , 16:00 horas. Grupo B. Estadio Los Angeles

, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Los Angeles Canadá vs. Catar , 19:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver

, 19:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver México vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

Europa C vs. Paraguay , 01:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Area

, 01:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Area Estados Unidos vs. Australia , 16:00 horas. Grupo D. Estadio Seattle

, 16:00 horas. Grupo D. Estadio Seattle Escocia vs. Marruecos , 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston

, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Boston Brasil vs. Haití, 22:00 horas. Grupo C. Estadio Philadelphia

Sábado 20 de junio

Japón vs. Túnez , 01:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey

, 01:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey Países Bajos vs. Europa B , 14:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey

, 14:00 horas. Grupo F. Estadio Monterrey Alemania vs. Costa de Marfil , 17:00 horas. Grupo E. Estadio Toronto

, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Toronto Curazao vs. Ecuador, 21:00 horas. Grupo E. Estadio Kansas City

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita , 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami

, 13:00 horas. Grupo H. Estadio Miami Bélgica vs. Irán , 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles

, 16:00 horas. Grupo G. Estadio Los Angeles Cabo Verde vs. Uruguay , 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta

, 19:00 horas. Grupo H. Estadio Atlanta Nueva Zelanda vs. Egipto, 22:00 horas. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria , 14:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas

, 14:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas Francia vs. Repechaje 2 , 18:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

, 18:00 horas. Grupo I. Estadio Nueva York-Nueva Jersey Noruega vs. Senegal , 21:00 horas. Grupo I. Estadio Philadelphia

, 21:00 horas. Grupo I. Estadio Philadelphia Jordania vs. Argelia, 00:00 horas*. Grupo J. Estadio San Francisco Bay Area

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán , 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston

, 14:00 horas. Grupo K. Estadio Houston Inglaterra vs. Ghana , 17:00 horas. Grupo L. Estadio Boston

, 17:00 horas. Grupo L. Estadio Boston Croacia vs. Panamá , 20:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto

, 20:00 horas. Grupo L. Estadio Toronto Repechaje 1 vs. Colombia, 23:00 horas. Grupo K. Estadio Guadalajara

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil , 19:00 horas. Grupo C. Estadio Miami

, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Miami Marruecos vs. Haití , 19:00 horas. Grupo C. Estadio Atlanta

, 19:00 horas. Grupo C. Estadio Atlanta Suiza vs. Canadá , 16:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver

, 16:00 horas. Grupo B. Estadio BC Place Vancouver Europa A vs. Catar , 16:00 horas. Grupo B. Estadio Seattle

, 16:00 horas. Grupo B. Estadio Seattle Europa D vs. México , 22:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca

, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca Sudáfrica vs. Corea del Sur, 22:00 horas. Grupo A. Estadio Monterrey

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania, 17:00 horas . Grupo E. Estadio Philadelphia

. Grupo E. Estadio Philadelphia Curazao vs. Costa de Marfil , 17:00 horas. Grupo E. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

, 17:00 horas. Grupo E. Estadio Nueva York-Nueva Jersey Túnez vs. Países Bajos , 20:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas

, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Dallas Japón vs. Europa B , 20:00 horas. Grupo F. Estadio Kansas City

, 20:00 horas. Grupo F. Estadio Kansas City Europa C vs. Estados Unidos , 23:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles

, 23:00 horas. Grupo D. Estadio Los Angeles Paraguay vs. Australia, 23:00 horas. Grupo D. Estadio San Francisco Bay Arena

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia , 16:00 horas. Grupo I. Estadio Boston

, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Boston Senegal vs. Repechaje 2 , 16:00 horas. Grupo I. Estadio Toronto

, 16:00 horas. Grupo I. Estadio Toronto Uruguay vs. España , 21:00 horas. Grupo H. Estadio Houston

, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Houston Cabo Verde vs. Arabia Saudita , 21:00 horas. Grupo H. Estadio Guadalajara

, 21:00 horas. Grupo H. Estadio Guadalajara Nueva Zelanda vs. Bélgica , 00:00 horas*. Grupo G. Estadio Seattle

, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio Seattle Egipto vs. Irán, 00:00 horas*. Grupo G. Estadio BC Place Vancouver

Sábado 27 de junio

Panamá vs. Inglaterra , 18:00 horas. Grupo L. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Nueva York-Nueva Jersey Croacia vs. Ghana , 18:00 horas. Grupo L. Estadio Philadelphia

, 18:00 horas. Grupo L. Estadio Philadelphia Colombia vs. Portugal , 20:30 horas. Grupo K. Estadio Miami

, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Miami Repechaje 1 vs. Uzbekistán , 20:30 horas. Grupo K. Estadio Atlanta

, 20:30 horas. Grupo K. Estadio Atlanta Jordania vs. Argentina , 23:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City

, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Kansas City Argelia vs. Austria, 23:00 horas. Grupo J. Estadio Dallas

DIECISEISAVOS DE FINAL

Entre el domingo 28 de junio y viernes 3 de julio

OCTAVOS DE FINAL

Entre el sábado 4 y martes 7 de julio

CUARTOS DE FINAL

Entre el jueves 9 y sábado 11 de julio

SEMIFINALES

Martes 14 y miércoles 15 de julio, 16:00 horas.

TERCER PUESTO

Sábado 18 de julio, 18:00 horas. Estadio Miami

FINAL

Domingo 19 de julio, 16:00 horas. Estadio Nueva York-Nueva Jersey

(*) Por diferencia horaria, en Chile las 00:00 horas corresponden al día siguiente del anunciado