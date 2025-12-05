Inglaterra evalúa dejar a los suplentes en el vestuario por el calor extremo del Mundial 2026

La selección de Inglaterra planea dejar a sus suplentes en el vestuario durante los partidos de la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La medida busca evitar el desgaste provocado por las altas temperaturas que se pronostican para el torneo.

"Si eso nos ayuda durante los partidos cuando tengan que entrar al campo, lo consideraremos como una posibilidad", aseguró Thomas Tuchel. El seleccionador inglés abordó el tema en una entrevista con la cadena BBC en Washington, previa al sorteo de la fase de grupos.

El técnico alemán reconoció que la decisión no es ideal para el ambiente de grupo, pero priorizó el rendimiento físico. "No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos. Pero vi jugadores que lo hicieron en el Mundial de Clubes. Ojalá podamos evitarlo", señaló.

Un informe reciente analizó las 16 sedes del Mundial y concluyó que diez de ellas presentan un riesgo grave de condiciones de calor extremas. Además, se espera que factores como incendios, huracanes y tormentas puedan afectar el desarrollo del torneo. "Es un problema para el fútbol al más alto nivel. No puedes jugar el mismo fútbol a 45 grados que a 21. Tenemos que adaptarnos", explicó Tuchel.

Para mitigar estos efectos, Inglaterra planea realizar una pretemporada en Estados Unidos. La Federación Inglesa (FA) mantuvo conversaciones con David Beckham para utilizar las instalaciones de Inter Miami durante su preparación.

El respaldo de Josep Guardiola

La idea encontró apoyo inmediato en Josep Guardiola. El entrenador de Manchester City validó la postura de su colega y recordó las dificultades que él mismo vivió como jugador en suelo norteamericano.

"En el Mundial de 1994 jugamos en Dallas un día y 'guau'. Estábamos fuera y hubiera sido mejor estar dentro como puede decidir Tuchel. En algunas partes de México y de Estados Unidos hace calor y se necesita mucha hidratación", comentó el catalán en la previa del duelo de su equipo ante Sunderland.