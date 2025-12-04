Messi en la previa del sorteo del Mundial: Vamos a dejar todo y a pelear

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, hizo la previa del sorteo del Mundial de 2026, y aseguró que el elenco trasandino, vigente campeón planetario, intentará sumar una nueva estrella en la cita a realizarse el próximo año en Norteamérica.

"Yo creo que es un grupo que lo va a volver a intentar, dejar todo y va a pelear", dijo el rosarino en entrevista con ESPN.

"Después por pequeños detalles puedes quedar afuera, el Mundial es muy difícil y cualquier selección te puede complicar y dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, o pegar en el palo y que entre, o quedaste eliminado, o perder en los penales", añadió.

"Nosotros tuvimos la suerte (en 2022). Si bien fuimos muy superiores tanto a Holanda como con Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar, es muy difícil conseguir un Mundial", complementó.