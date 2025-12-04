Messi en la previa del sorteo del Mundial: Vamos a dejar todo y a pelear
El rosarino expresó que ganar una Copa del Mundo es algo muy difícil.
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, hizo la previa del sorteo del Mundial de 2026, y aseguró que el elenco trasandino, vigente campeón planetario, intentará sumar una nueva estrella en la cita a realizarse el próximo año en Norteamérica.
"Yo creo que es un grupo que lo va a volver a intentar, dejar todo y va a pelear", dijo el rosarino en entrevista con ESPN.
"Después por pequeños detalles puedes quedar afuera, el Mundial es muy difícil y cualquier selección te puede complicar y dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, o pegar en el palo y que entre, o quedaste eliminado, o perder en los penales", añadió.
"Nosotros tuvimos la suerte (en 2022). Si bien fuimos muy superiores tanto a Holanda como con Francia, terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar, es muy difícil conseguir un Mundial", complementó.