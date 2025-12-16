"Quieren pasarla bien": La razón de Austria para concentrarse en Malibú durante el Mundial

Austria definió su hoja de ruta para la Copa del Mundo 2026 con un enfoque particular en la comodidad del plantel. La selección europea decidió establecer su campamento base en la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en una zona cercana a las exclusivas playas de Malibú, en California, según informó la prensa local.

"Decidimos buscar nuestra concentración en la costa oeste, ya encontramos uno cerca de Los Angeles, no lejos de Malibú", declaró Ralf Rangnick, seleccionador austriaco. El estratego alemán justificó la elección del lugar con un argumento distendido: "Los jugadores al fin y al cabo también quieren pasarla bien".

En lo estrictamente deportivo, el equipo integrará el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. Para llegar en óptimas condiciones al cruce contra la "Albiceleste", Austria confirmó la realización de un partido amistoso ante Ecuador, rival sudamericano que servirá de medida antes del torneo.

Además del choque contra la "Tri", el combinado europeo disputará otro encuentro de preparación en casa frente a Corea del Sur. La confirmación oficial de las sedes de concentración por parte de FIFA se espera para el próximo 16 de enero, fecha en la que se ratificará la estancia austriaca en suelo californiano.