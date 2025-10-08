Ibrahimovic: "Espero que el Mundial lo gane Brasil por mi amigo Ancelotti"

El sueco Zlatan Ibrahimovic, exjugador y actual asesor de RedBird Capital, el fondo estadounidense propietario de AC Milan, desveló este miércoles que animará a Brasil en el próximo Mundial 2026 por su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, al que considera su amigo.

"Suecia no está en la Copa del Mundo. Así que espero que gane Brasil... animaré a Brasil por mi amigo Ancelotti. Le deseo lo mejor porque todo lo toca lo convierte en algo mágico", declaró en la reunión de la European Football Clubs.

"He tenido como entrenadores a Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti... Estos cuatro son fútbol y lo han cambiado a su manera", añadió.

Ibrahimovic, además, aseguró que para él, con un buen calendario, jugar el máximo número de partidos es lo mejor: "Hay que respetar las condiciones físicas del jugador y las necesidades de los clubes, por ejemplo, convocar a los futbolistas a la selección nacional cuando sea necesario. Sería beneficioso para todos. Pero mientras el calendario sea gestionable, todo es posible", expresó.

"Como exjugador quiero jugar el máximo. Creo que jugar mucho es bueno para el jugador. Pero tienes que organizarlo, hacer un buen calendario. La gente quiere partidos, no entrenamientos", añadió.