Oficial: Bárbara Hernández se adjudicó su cuarto Récord Guinness en aguas gélidas

La nadadora chilena Bárbara Hernández se adjudicó una nueva marca mundial en aguas gélidas, pues los Record Guinness reconocieron oficialmente su última hazaña, que la convirtió en la mujer con la mayor distancia recorrida en temperaturas bajo los 5° Celsius.

La "Sirena de Hielo" lo logró el pasado sábado 30 de agosto cuando nadó 3,84 kilómetros en el Canal Señoret en Puerto Natales, enfrentando la temperatura más baja registrada en este tipo de desafíos: Apenas 4,5 ºC en el agua y 0 ºC en el ambiente.

Sin traje de neopreno ni grasas aislantes, y fiel a su estilo de nadadora de aguas extremas, Bárbara completó la hazaña en 1 hora, 6 minutos y 15 segundos, superando en distancia y tiempo a la marca que estableció en Polonia en marzo pasado.

El nado comenzó a las 09:44 de la mañana (Hora Magallanes 08:44 am). A los pocos minutos, la temperatura corporal de Bárbara comenzó a descender peligrosamente. Al salir del agua, presentó hipotermia con solo 31 ºC de temperatura, mientras que la sensación térmica durante la travesía fue de – 3º Celsius.

"Fue uno de los nados más duros de mi vida. No recuerdo la parte final por la hipotermia; sabía que si me detenía podía perder la conciencia, pero no podía rendirme. Lo logramos gracias a cada persona que estuvo en tierra, en el agua y alentando desde el inicio hasta el final. Este nado es de todos", señaló Hernández.

Esta nueva marca llegó apenas un mes después de su histórico doble cruce del Canal de la Mancha, donde nadó más de 27 horas continuas.

De esta manera, Bárbara Hernández alcanzó su cuarto récord Guinness: El primero lo hizo en 2022 en Cabo de Hornos por nadar la milla más rápida en 15 minutos y 3 segundos; además de la mayor distancia nadada en ese lugar: 5,5 kilómetros.

El segundo y tercer récord mundial lo obtuvo en la Antártica en 2023 por el nado más largo en regiones polares y por ser la única mujer en completar 2.5 kilómetros: La temperatura del agua fue de apenas 2,23 °C y estuvo nadando durante 45 minutos y 30 segundos.