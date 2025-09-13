O’Higgins frenó a Palestino y trepó hasta el subliderato en la Liga de Primera

Sin hacer mucho ruido, O'Higgins consiguió trepar en la tabla de posiciones tras vencer en un parejo duelo a Palestino por 1-2 en La Cisterna, posicionándose como escolta de Coquimbo Unido en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Ambos elencos, bajo la presión que generó la victoria de Audax Italiano, se enfrascaban en una lucha por el segundo puesto, que a estas alturas solo garantiza un lugar en Copa Libertadores debido a los 56 puntos que mantienen a los "piratas" encaramados en la cima.

Con el inminente receso por el Mundial sub 20 en el país, los dirigidos por Francisco Meneghini no tardaron en demostrar su intensidad con una combinación en la que Luis Pavez asistió a Maximiliano Romero (6') para el primer gol.

Más tarde, el juego se tornó friccionado y los rancagüinos estuvieron a punto de ampliar las cifras tras reclamar un penal. No obstante, la intervención del VAR impidió el cobro y los "árabes" terminaron cerrando la primera mitad con un remate al palo de Jonathan Benítez (36').

El segundo tiempo, por su parte, arrancó mucho más interrumpido y no fue hasta bien avanzada la etapa que Romero firmó su doblete (65') con un golazo desde fuera del área que incluso hizo vibrar las redes de la portería defendida por Lucas Bovaglio.

Aunque la algarabía del tanto no fue suficiente, ya que los locales se volcaron al ataque y forzaron un tiro libre para que Joe Abrigo (68') exhibiese toda su clase y técnica, colgando la pelota en el rincón del arco y manteniendo el suspenso hasta el final.

La jugada más dramática llegó en los descuentos. Juan Ignacio Díaz se vistió de héroe para despejar un remate de Gonzalo Tapia en la línea del arco (90+5'), evitando así un empate que pudo privarlos de ser escoltas en esta jornada.

Ahora, los rancagüinos tendrán al menos hasta fin de mes para disfrutar de esa posición, a la espera de que Universidad de Chile enfrente a La Serena. Con 41 puntos, se ubican solo tres por delante de los azules. Su siguiente rival, tras la vuelta del torneo, será Deportes Iquique en octubre.

Mientras tanto, Palestino quedó sumido en el cuarto lugar con 39 puntos y se rezagó en su deseo por quedar como sublíder. Deberá esperar también hasta el siguiente mes para enfrentar al "Romántico Viajero" el 19 de octubre.