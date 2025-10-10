Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos 2031

Tras la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports en Santiago, Asunción fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2031.

La capital de Paraguay obtuvo 28 votos, cuatro más que la candidatura conjunta de Río de Janeiro y Niterói, Brasil. El chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, reveló el resultado.

"Estoy muy feliz. Nuestros sueños, con el apoyo de todos, se hacen realidad. Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, no vamos a defraudarlos nunca. Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante", señaló Camilo Pérez, Presidente del Comité Olímpico Paraguayo.

De esta manera, Asunción será la sucesora de Lima 2027 con los primeros Juegos Panamericanos adultos de su historia.

La ciudad paraguaya ya tuvo una experiencia similar este año, con la exitosa realización de los Juegos Panamericanos Junior 2025. Además, está postulando a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.