COI descartó evaluar un veto a Israel para los Juegos Olímpicos de Invierno

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró que nunca debatió internamente una exclusión de Israel de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, argumentando que aquel país respeta la Carta Olímpica.

"Este comité ejecutivo no ha debatido nunca la posibilidad de que no estén representados todos los Comités Nacionales", declaró Kirsty Coventry, presidenta del COI en conferencia de prensa.

"En lo que respecta a la seguridad de los atletas israelíes, seguiremos consultando con las fuerzas del orden del país anfitrión, como siempre hemos hecho", añadió.

Por otro lado, los deportistas rusos y bielorrusos, tal como en los últimos años, competirán bajo bandera neutral y las siglas AIN (Atleta Individual Neutral, además de quedar excluidos de la ceremonia de apertura.

"La junta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) adoptará el mismo enfoque que en París 2024 con los deportistas neutrales", comunicó Coventry.

Anteriormente, Chrostophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, explicó la diferencia de criterios respecto a la guerra entre Israel y Palestina y el conflicto de Rusia y Ucrania.

Según el suizo, "Israel respeta la Carta Olímpica" y ahondó: "El caso es diferente al de Rusia y Bielorrusia. El de Israel y Palestina es un caso especial porque tenemos dos comités olímpicos nacionales y ambos cumplen con la Carta Olímpica. Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados".

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 comenzarán el 6 de febrero y se extenderán hasta el día 22 de aquel mes.