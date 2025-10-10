Iquique será la sede de los Juegos Sudamericanos de Playa 2027

Chile volverá a ser anfitrión de un megaevento deportivo. Este viernes, la Comisión de Evaluación de ODESUR (Organización Deportiva Sudamericana) determinó otorgarle a Iquique la sede de los VI Juegos Sudamericanos de Playa 2027, la competencia más relevante del Cono Sur para los deportes que se realizan en el sector costero.

Iquique 2027, previsto a realizarse entre el 4 y el 15 de marzo de dicho año, reunirá a más de mil deportistas provenientes de quince países.

El programa incluye 14 deportes como vóleibol playa, esquí náutico, remo coastal, rugby playa, entre otros.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, valoró la gestión público-privada que posibilitará la realización del certamen. "Como Comité estamos muy contentos de que Chile organice otro megaevento. Esto demuestra la capacidad que tenemos como país, el compromiso del Estado y el trabajo mancomunado con el sector privado, un actor fundamental para el desarrollo del alto rendimiento", precisó.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que "nuestro país se sigue consolidando como sede de citas deportivas, demostrando la tremenda capacidad logística y de coordinación acumulada tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y también durante el Mundial FIFA Sub 20 que en estos momentos de está desarrollando en nuestro país, así que estamos muy dispuestos como Estado para este desafío que tiene, por lo demás, la impronta de Iquique, sus playas y su hermoso entorno."

La candidatura nortina, sostenida con aportes del Ministerio del Deporte, GORE, municipio y el sector privado, prevaleció sobre la candidatura argentina de Mar del Plata.

Los Juegos Suramericanos de Playa son un evento multideportivo creado por Odesur en 2009. La primera versión se llevó a cabo ese mismo año en Montevideo y Punta del Este (Uruguay) y posteriormente en Manta 2011 (Ecuador), Vargas 2014 (Venezuela), Rosario 2019 (Argentina) y Santa Marta 2023 (Colombia).

En la última edición, el Team Chile obtuvo el mejor resultado de su historia (8 oros y 27 medallas en total). Contando todas las presentaciones, la delegación nacional suma 60 preseas (15 oros, 15 platas y 30 bronces).